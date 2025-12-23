На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС России взяли под контроль населенный пункт в Днепропетровской области

Бойцы «Востока» взяли под контроль Андреевку в Днепропетровской области
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы России (ВСУ) взяли под контроль населенный пункт Андреевка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве пояснили, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике в районах Баравиновки, Терноватого, Любицкого, Гуляй-Поля, Верхней Терсы, Косовцева, Заречного Запорожской области и в Коммунаровке Днепропетровской области.

На этом направлении ВСУ потеряли свыше 320 военнослужащих, а также четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

До этого сообщалось о взятии под контроль группировкой войск «Север» населенного пункта Прилипка в Харьковской области, после чего российские силы продолжили продвижение южнее Волчанска.

Накануне российские подразделения выбили украинских бойцов из населенного пункта Вильча в Харьковской области. Кроме того, военнослужащие группировки «Север» нанесли поражение личному составу и технике трех бригад и одного полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области.

Ранее российские военные ударили «Геранями» по инфраструктуре Украины.

