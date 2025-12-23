На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка, два года болевшая COVID-19, никого не заразила

Илья Питалев/РИА «Новости»

Жительница Калуги, болевшая COVID-19 в течение двух лет, никого не заразила. Об этом РИА Новости рассказала старший научный сотрудник Международной лаборатории статистической и вычислительной геномики ФКН НИУ ВШЭ Галина Клинк.

По ее словам, случай россиянки стал одним из самых долгих случаев заболевания COVID-19 в мире.

«Наша пациентка за время своей болезни никого не заразила. Скорее всего, дело в том, что естественный отбор, действующий внутри пациента, и отбор, действующий при передаче между людьми, разный», — поделилась эксперт.

Она добавила, что женщина имеет ВИЧ-положительный статус. В ходе исследований выяснилось, что вирус на протяжении двух лет мутировал и эволюционировал в организме пациентки. В результате в вирусе появлялись мутации, пересекающиеся с вариантом омикрон.

В ноябре в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology появилась публикация о том, что исследователи из НИУ ВШЭ и других научных организаций выявили самый длительный случай заражения коронавирусом у жительницы Калужской области.

Ученые с помощью исследования смогли подтвердить гипотезу о том, что вирус способен несколько лет оставаться в организме некоторых людей, постепенно накапливать мутации и затем выплескиваться в популяцию.

Ранее москвичи пожаловались на вызывающий ушную боль вирус.

