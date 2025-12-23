На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России ряд госслужащих приравняли к ветеранам боевых действий

Госдума приравняла к ветеранам боевых действий следователей и прокуроров на СВО
Максим Блинов/РИА Новости

Государственная дума приняла законопроект, предлагающий приравнять к ветеранам боевых действий прокуроров и сотрудников Следственного комитета России, работавших в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о госслужащих, которые исполняли свои служебные обязанности на территории Сирийской Арабской Республики с 30 сентября 2015 года, в ходе спецоперации на территориях Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

В феврале этого года правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минобороны, в рамках которой принимающих участие в боевых действиях на границе военных предлагается приравнять к участникам СВО. По данным «Ведомостей», планируется внести изменения в закон о ветеранах. Согласно действующей редакции, ветеранами боевых действий считаются те граждане, которые принимали участие в выполнении задач на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Ранее правительство поддержало предложение защитить ветеранов СВО от сокращений.

