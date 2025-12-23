На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России могут продлить срок уплаты налога со штрафов от иностранных компаний

Минфин может продлить отсрочку налога со штрафов от иностранных компаний
close
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Министерство финансов РФ намерено продлить до 2030 года срок выплаты по присужденным штрафам в случае нарушения иностранными контрагентами из недружественных стран своих обязательств. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов, передает пресс-служба ведомства.

«По общему правилу, доходы в виде штрафов/пеней за нарушения договорных или долговых обязательств признаются для расчета налога на прибыль на дату их подтверждения должником или вступления в силу решения суда», — сказал он в ходе встречи с представителями бизнеса, посвященной налоговой и таможенной политике.

По словам Сазанова, Минфин на фоне санкций уже ввел исключение, по которому до конца 2026 года компании могут признавать такие доходы только при поступлении денег, если контрагенты — из «недружественных» стран. По словам заместителя министра, отсрочку могут продлить и до 2030 года.

18 декабря депутаты Государственной думы приняли во II чтении законопроект, в рамках которого предлагается ужесточить налоговые условия для иностранных агентов.

Ранее Минфин предложил ввести НДФЛ в 30% для иноагентов.

