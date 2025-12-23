На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме объяснили, почему для переговоров с США выбрали Кирилла Дмитриева

Депутат Журавлев: Кирилл Дмитриев ведет переговоры с США, потому что знает их язык
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Финансиста Кирилла Дмитриева выбрали для переговоров с американцами в Майами из-за того, что он способен говорить на одном языке со специальным посланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, отметив, что завершать переговоры все равно придется дипломатам.

«Кирилл Дмитриев вовсе не кадровый дипломат, но, надо заметить, что и с американской стороны таковых в переговорной группе нет. Дмитриев — классический финансист с западным образованием, занимавший весьма серьезные должности в одном из крупнейших в мире банков Goldman Sachs и разного рода инвестиционных компаниях в США, Чехии и России. Он способен разговаривать на одном языке с теми, кто представляет интересы Дональда Трампа, — Уиткоффом и Кушнером, которые тоже, повторюсь, не имеют ровным счетом никакой дипломатической подготовки. В данной ситуации, когда речь идет о бизнес-сделке, как не перестают ее называть в американской администрации, — это, возможно, и плюс. Но так или иначе заканчивать переговоры все равно придется вовсе не инвесторам и застройщикам, а по официальной линии министерств иностранных дел», — сказал он.

20 и 21 декабря в Майами прошли российско-американские переговоры, посвященные урегулированию конфликта на Украине. От Москвы на встречах присутствовал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Вашингтон направил на переговоры специального посланника президента США Стивена Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и сотрудника Белого дома Джоша Грюнбаума.

22 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин ожидает доклад Дмитриева по итогам переговоров в Майами. В беседе с журналистами сам Дмитриев заявил, что «разжигатели войны» не смогли помешать диалогу. Несмотря на позитивную оценку прошедших встреч со стороны чиновников, многие СМИ заявили об их безрезультативности. Считают ли в Москве, что переговорный процесс зашел в тупик, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп прокомментировал ход переговоров с Россией и Украиной.

