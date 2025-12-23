Стало известно о новой встрече России и США по «взаимным раздражителям»

Представители России и США провели очередную встречу, посвященную «взаимным раздражителям» в отношениях двух стран. Об этом сообщил в интервью «Интерфакс» заместитель главы МИД Сергей Рябков.

По его словам, стороны имели возможность затронуть всю повестку дня на достаточно серьезном, профессиональном, глубоком уровне. Дипломат уточнил, что по некоторым темам есть продвижение, но ключевые вопросы пока остаются подвешенными.

Следующий раунд контактов может пройти следующей весной, добавил замглавы МИД.

В ноябре Рябков сообщал, что контакты России и США по «раздражителям» носят регулярный характер.

В начале декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль видит перспективу реставрации отношений РФ и США.

Комментируя обновленную стратегию национальной безопасности США, представитель Кремля отметил, что посылы в вопросе российско-американских отношений, которые делает администрация президента США Дональда Трампа, разительно отличаются от подходов прежних американских лидеров.

Ранее Сергей Лавров заявил, что диалог России и США по двусторонним раздражителям идет, но не быстро.