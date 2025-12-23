На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белоруссии назначили нового генпрокурора и руководителя Следкома

Лукашенко назначил новых руководителей генпрокуратуры и Следственного комитета
Николай Петров/БелТА/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новых руководителей прокуратуры и Следственного комитета (СК) республики. Об этом сообщает агентство БелТА.

Дмитрий Гора назначен генеральным прокурором Белоруссии, а Константин Бычек возглавил СК. Уточняется, что до своего назначения Гора руководил следкомом, а Бычек работал начальником Следственного управления КГБ.

13 декабря Лукашенко помиловал 123 гражданина из разных стран, в том числе оппозиционерку Марию Колесникову. Известно, что после освобождения женщина поговорила по телефону с сестрой Татьяной Хомич. Сейчас Колесникова уже покинула территорию Белоруссии.

Близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого» отмечает, что решение о помиловании Лукашенко принял в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе. Это произошло после того, как были сняты санкции против калийной отрасли республики и начался процесс отмены других ограничений в отношении Белоруссии.

Ранее Лукашенко назвал себя «уходящим президентом».

