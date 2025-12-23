На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский хоккеист: если позовут в НХЛ — значит, позовут

Вратарь Серебряков об НХЛ: у меня контракт с «Авангардом» на пять лет
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков высказался о возможном продолжении карьеры в Национальной хоккейной лиге. В интервью «Газете.Ru» он рассказал, что несколько лет назад имелась перспектива оформить соглашение с одной из команд НХЛ, но он решил не рисковать.

«Была возможность подождать и, может быть, подписать контракт. Но я не стал рисковать, потому что как раз тогда играл за «Адмирал», у нас был очень хороший сезон. В команде меня любили, я поймал свою игру. От добра добра не ищут», — заявил хоккеист.

Он подчеркнул, что у него действующее соглашение с омским клубом, и если предложение из НХЛ поступит, оно должно быть достойным.

«Спокойно к этому отношусь. Если позовут — значит, позовут. Тогда попробую поговорить с руководством «Авангарда». В любом случае, у меня контракт на пять лет, который я с удовольствием подписал. Должно быть хорошее предложение, чтобы его рассматривать», — сказал Серебряков.

Также он рассказал, общается ли с кем-нибудь из российских хоккеистов, выступающих за океаном.

«У меня есть там знакомые, но, к сожалению, общения как такового нет. Женя Кузнецов рассказывал разные истории, сейчас иногда со Славой Войновым, с Колей Прохоркиным обсуждаем их карьеры там. Вася Пономарев делится историями», — констатировал спортсмен.

Ранее Серебряков рассказал, что он наблюдает с болью.

