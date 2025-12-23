На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Агрессивный соблазнитель»: в Ленобласти мужчина облапал девушку и скрылся

78.ru: в Мурино незнакомец ударил девушку по ягодицам и скрылся
true
true
true
close
Shutterstock

Жительница Ленобласти пожаловалась на приставания случайного молодого человека на улице. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Мурино, на улице Шувалова. Как рассказала сама пострадавшая, незнакомец набросился на нее и ударил по ягодицам.

После этого девушка сфотографировала «агрессивного соблазнителя». При этом сам молодой человек не был против, но к пострадавшей больше не приставал.

«Теперь девушка пытается получить видео с камер наблюдения, на которые попала грубая попытка познакомиться. О произошедшем она намерена заявить в полицию», – сообщается в публикации.

До этого в метро Москвы мужчина подошел к блогерше на станции «Бауманская» во время съемок контента и облапал ягодицы. Пострадавшая обратилась в полицию, позже пассажира отправили под арест на 15 суток.

Девушку также привлекли к ответственности. За то, что она якобы мешала пассажиру пройти, ее оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Ранее пассажир ощупал четырех стюардесс во время полета и получил реальный срок.

