NYT узнала о роскошной жизни Башара Асада в Москве

NYT: Башар Асад жил в отеле Four Seasons, в Москве-Сити и на Рублевке

Семья бывшего президента Сирии Башара Асада после бегства в Россию жила в отеле Four Seasons в самом центре Москвы, затем переехала в двухэтажный пентхаус в башне «Федерация» в Москве-Сити, а оттуда — на Рублевку, их продолжают охранять спецслужбы. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на других родственников Асадов, друзей семьи и бывших сирийских чиновников.

Сирийский эмигрант рассказал изданию, что однажды увидел Асада в ресторане Sixty на 62-м этаже башни «Федерация» в Москве-Сити. Бывший политик был одним из VIP-гостей.

Известно также, что в Москве живет младший брат Асада Махер Асад, бывший командующий четвертой бронетанковой дивизией Сирии. По данным NYT, его неоднократно видели рядом с жилым комплексом Capital Towers недалеко от Москвы-Сити. Летом Махера Асада засняли на видео в кальянной Myata Platinum в торговом комплексе «Афимолл». Его дочь Шам сейчас живет в ОАЭ, как и дочь Башара Асада Зейн, в соответствии со «специальным соглашением» с властями страны. Зейн учится в филиале французского университета Сорбонна в Абу-Даби, а ранее девушка окончила МГИМО.

8 декабря 2024 года командование «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, объявило, что правление Башара Асада «закончилось». Позже СМИ сообщили, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

В октябре МИД Сирии сообщил, что республика ведет с Россией переговоры о военных базах и судьбе Башара Асада.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия не предавала Сирию.