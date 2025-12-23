В Кузбассе женщина вызвала «мужа на час» и изрезала его ножом

В Кемеровской области в суд направлено дело в отношении 59-летней жительницы поселка Кузедеево, которая изрезала ножом мужчину, приглашенного для помощи по хозяйству. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новокузнецк 112».

Обвиняемая нашла в сети объявление об услуге «муж на час» и пригласила к себе домой 70-летнего мужчину, который должен был сделать мелкий ремонт. После того как он выполнил работы по хозяйству, женщина предложила пенсионеру выпить. Во время застолья между ними произошла ссора.

Хозяйка схватила кухонный нож и нанесла гостю не менее 25 ударов в жизненно важные органы, спасти мужчину не удалось. После произошедшего нападавшая сама позвонила в полицию и призналась в совершении преступления. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения.

