Украинский пленный рассказал, как месяц сидел с ранением в подвале в Димитрове

РИА: раненый боец ВСУ месяц сидел в подвале в Димитрове, пока не попал в плен

Украинский боец Сергей Ситенко рассказал, как месяц сидел с ранением в подвале дома в Димитрове в Донецкой народной республике (ДНР), пока его не взяли в плен российские военные. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на видеоролик Минобороны РФ.

По его словам, украинские войска в Димитрове несли большие потери, было много раненых, однако командование не спешило их забирать и проводить ротацию.

«Я сам был «трехсотый» (в военной терминологии — раненый), и никто меня не выводил целый месяц», — поделился деталями военнопленный.

Ситенко рассказал, что помимо этого постоянно подвергался обстрелам дронов, однако выйти никак было нельзя, поскольку российские военные наступали и закрывали все проходы. По словам бойца, он решил сдаться в плен, так как выбрал жизнь и не хотел, чтобы его тело навсегда осталось на поле боя.

Пленный сообщил, что был насильно мобилизован. За 20 минут он прошел медкомиссию, а после его отправили в учебный центр. По словам Ситенко, в туалет, столовую и на полигон приходилось ходить под конвоем. После подготовки он попал в пехоту. Его группу отправили на окраину Димитрова, поставив задачу «проверять документы и искать российских военных». Спустя три недели Ситенко с сослуживцами перевели на другую сторону города, где украинские военнослужащие нашли частный дом и сидели там в подвале.

19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ полностью взяли Димитров в окружение. Глава государства уточнил, что под контролем российских войск находится 50% города.

