На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинский пленный рассказал, как месяц сидел с ранением в подвале в Димитрове

РИА: раненый боец ВСУ месяц сидел в подвале в Димитрове, пока не попал в плен
true
true
true
close
Shutterstock

Украинский боец Сергей Ситенко рассказал, как месяц сидел с ранением в подвале дома в Димитрове в Донецкой народной республике (ДНР), пока его не взяли в плен российские военные. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на видеоролик Минобороны РФ.

По его словам, украинские войска в Димитрове несли большие потери, было много раненых, однако командование не спешило их забирать и проводить ротацию.

«Я сам был «трехсотый» (в военной терминологии — раненый), и никто меня не выводил целый месяц», — поделился деталями военнопленный.

Ситенко рассказал, что помимо этого постоянно подвергался обстрелам дронов, однако выйти никак было нельзя, поскольку российские военные наступали и закрывали все проходы. По словам бойца, он решил сдаться в плен, так как выбрал жизнь и не хотел, чтобы его тело навсегда осталось на поле боя.

Пленный сообщил, что был насильно мобилизован. За 20 минут он прошел медкомиссию, а после его отправили в учебный центр. По словам Ситенко, в туалет, столовую и на полигон приходилось ходить под конвоем. После подготовки он попал в пехоту. Его группу отправили на окраину Димитрова, поставив задачу «проверять документы и искать российских военных». Спустя три недели Ситенко с сослуживцами перевели на другую сторону города, где украинские военнослужащие нашли частный дом и сидели там в подвале.

19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ полностью взяли Димитров в окружение. Глава государства уточнил, что под контролем российских войск находится 50% города.

Ранее пленный рассказал о перестрелке военных ВСУ между собой.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами