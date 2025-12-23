На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ОНФ раскрыли, от кого поступило больше всего обращений на прямую линию Путина

ОНФ: 67% обращений на прямую линию Путина поступило от женщин
Александр Казаков/РИА Новости

На прямую линию президента России Владимира Путина в этом году поступило 3,03 млн обращений, в которых было 3,45 млн тем и вопросов. Об этом сообщил глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов, передает ТАСС.

По его словам, большинство обращений поступили от женщин — 67%.

Более половины (52%) вопросов прислали граждане старше 56 лет. Каждое четвертое обращение к главе государства было от молодежи.

Больше всего обращений поступило на социальную тему (18,94%), по теме специальной военной операции — 7,81%.

19 декабря в прямом эфире президент России подвел итоги уходящего 2025 года и ответил на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Мероприятие состоялось в Гостином дворе и продлилось 4 часа 30 минут. Самая долгая прямая линия с президентом была в 2013 году, она продолжалась 4 часа 47 минут.

Ранее из истории любви с прямой линии с Путиным захотели сделать фильм.

