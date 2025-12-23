На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дочь российского дипломата задержали за расправу над семьей

kp.ru: дочь дипломата Белецкого задержали по делу об убийстве матери и братьев
Shutterstock

Дочь дипломата Виктора Белецкого Валерия и ее супруг задержаны по делу о расправе над матерью и братьями. Об этом сообщает kp.ru.

По информации источника, причиной расправы могло стать наследство.

Римма Белецкая и два ее сына 10 и 12 лет пропали в 2013 году. Адвокат пропавшей Ролан Эминов в начале расследования обращал внимание на подозрительное поведение старшей дочери женщины — ту якобы не беспокоило исчезновение матери и братьев. Валерия утверждала, что они скрылись. Женщина настаивала, что мать якобы связывалась с ней после исчезновения, но доказательств тому не было.

Эминов же не мог дозвониться до Риммы и решил навести справки. Оказалось, что дети не пришли на линейку 1 сентября, в конце года в школе они тоже не появлялись. Расследовать исчезновение матери с детьми начали только в сентябре, спустя 4 месяца после пропажи. Однако дело было приостановлено: СК заявил об отсутствии события преступления. Многие тогда подумали, что Римма Белецкая сбежала с детьми.

Ранее дочь убитого бывшего мэра Самары не признала вину в вымогательстве.

