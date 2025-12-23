На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военблогер рассказал, что РФ может захватить большую часть Запорожской области

Военблогер Подоляка: Россия может взять «большую часть» Запорожской области
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия может захватить «большую часть» Запорожской области. Об этом сообщил военблогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Если мы создадим здесь (по направлению к Терноватому. — «Газета.Ru») устойчивый оперативно-тактический плацдарм с опорой на Терноватое, появляется хороший шанс на освобождение уже в результате зимней кампании большей части территории Запорожской области», — поделился Подоляка.

23 декабря Вооруженные силы России освободили населенный пункт Андреевка в Днепропетровской области.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике в районах Баравиновки, Терноватого, Любицкого, Гуляй-Поля, Верхней Терсы, Косовцева, Заречного Запорожской области и в Коммунаровке Днепропетровской области.

До этого сообщалось о взятии под контроль группировкой войск «Север» населенного пункта Прилипка в Харьковской области, после чего российские силы продолжили продвижение южнее Волчанска.

Ранее военный эксперт назвал тщетными попытки контратак ВСУ Харьковской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
