Названы наиболее популярные темы обращений на прямой линии с Путиным

ТАСС: больше всего обращений на прямую линию с Путиным поступило на соцтематику

Больше всего обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным в этом году поступило на социальную тематику (18,94%). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что также большое количество обращений поступило на тему специальной военной операции на Украине — 7,81%.

Глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов сообщил, что всего на прямую линию поступило 3,03 млн обращений.

19 декабря в прямом эфире президент России подвел итоги уходящего 2025 года и ответил на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Глава государства ответил на 71 вопрос за четыре часа.

Мероприятие состоялось в Гостином дворе и продлилось 4 часа 30 минут. Самая долгая прямая линия с президентом была в 2013 году, она продолжалась 4 часа 47 минут.

Ранее из истории любви с прямой линии с Путиным захотели сделать фильм.