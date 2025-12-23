На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Возвращение блудного сына». В Госдуме прокомментировали призывы ЕС возобновить диалог с Россией

Депутат Бутина: ЕС вернется к России, но условия сотрудничества будут жесткими
Владимир Сергеев/РИА Новости

Европейскому союзу нужна Россия, и это понимают даже западные чиновники, которые начали говорить о необходимости выстраивания диалога с Москвой. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона и представителя партии ХСС Александра Хоффманна о необходимости возобновления диалога с президентом России Владимиром Путиным.

«Россию невозможно вычеркнуть из европейского экономического пространства, Москва им жизненно необходима. Я убеждена, что в скором времени нас ожидает «возвращение блудного сына», то есть отказ европейских стран от ярой русофобской политики», — сказала депутат.

Она отметил, что Россия никогда не отказывается от взаимовыгодного сотрудничества, но в случае с европейскими странами Москва будет придерживаться иного подхода.

«Условия сотрудничества с Россией для тех стран, которые выбрали неверный путь, развивали русофобию, накладывали санкции, должны быть соответствующими», — заключила Бутина.

Глава земельной группы парламентской фракции Христианско-социального союза (ХСС) в немецком парламенте Александр Хоффманн выступил за прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным.

«Европа должна воспринимать себя как игрока на этом поле. Мы должны представлять европейские интересы, и это можно и нужно делать в переговорах с Путиным», — заявил Хоффманн.

Ранее в России рассказали о плане Макрона по сближению с Москвой.

Все новости на тему:
Санкции против России
