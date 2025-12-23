Татуировки влияют на работу иммунной системы, подтвердили ученые

PNAS: чернила для тату могут влиять на эффективность прививки от COVID-19

Пигменты татуировок не остаются в коже, а мигрируют по организму и накапливаются в лимфатических узлах, влияя на работу иммунной системы. Это показало исследование на мышах, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Работа ставит под сомнение представление о тату как о чисто локальном вмешательстве. Исследователи показали, что нерастворимые частицы чернил после нанесения направляются в лимфатическую систему и задерживаются в узлах, где взаимодействуют с иммунными клетками.

Эксперименты проводили на мышах: животным наносили татуировки черными, красными и зелеными чернилами на подушечки лап. С помощью высокочувствительной микроскопии ученые проследили путь пигментов и обнаружили, что часть частиц уже в первые часы попадала в ближайшие лимфоузлы. Там их поглощали макрофаги — клетки, играющие ключевую роль в запуске иммунного ответа.

Через сутки после татуирования количество макрофагов в лимфоузлах резко снижалось, что указывает на гибель части клеток после контакта с чернилами. При этом сами пигменты сохранялись в узлах как минимум два месяца. Их влияние на иммунитет оказалось неоднозначным и зависело от ситуации.

При введении мРНК-вакцины против COVID-19 в область тату иммунный ответ — выработка антител — ослабевал. В то же время при использовании инактивированной вакцины против гриппа локальное воспаление на фоне гибели макрофагов, напротив, усиливало иммунную реакцию.

Авторы подчеркивают, что переносить эти результаты напрямую на людей пока рано. Однако они советуют не делать прививки непосредственно в области тату и в целом относиться к ним осторожнее, поскольку долговременное влияние татуировочных пигментов на иммунную систему остается малоизученным.

