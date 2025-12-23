На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-депутат Рады назвал условия для демократических выборов на Украине

Килинкаров: нужно дать право украинцам в России выбрать своего президента
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Отстранение украинского лидера Владимира Зеленского от выборов, а также обеспечение прав голосования украинцев, проживающих вне Украины, являются главными условиями демократического электорального процесса в стране. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.

«Эти выборы можно провести только без Зеленского. В таком случае можно придать им какую-то легитимность. Действующий президент не участвует, он в стороне от этого процесса <…> открывается чистый лист, с которого стартуют все участники, и даже при несправедливых каких-то законах они имеют какие-то равные стартовые позиции», — отметил украинский политик.

По словам Килинкарова, отстранение Зеленского от электорального процесса является одним из условий проведения демократических выборов на Украине.

Вторым таким условием, считает экс-депутат Рады, должно стать обеспечение голосования тех украинцев, которые проживают за пределами Украины, в том числе и в России.

При этом, если не будут учтены голоса граждан Украины на территории РФ, Москва может не признать состоявшиеся выборы, указал Килинкаров.

В рамках предстоящего электорального процесса на Украине Зеленский будет решать вопрос о легитимации собственной власти, считает бывший депутат Рады. По словам Килинкарова, переизбрание украинского лидера – это вопрос личной безопасности Зеленского.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук отказался прогнозировать сроки и условия выборов на Украине, однако заметил, что разрабатываемый закон будет «одноразовым», для голосования в условиях конфликта.

Он подчеркнул, что 22 декабря подписал распоряжение и создал рабочую группу для подготовки законопроекта о выборах на территории республики во время боевых действий. Теперь рабочая группа должна проработать все нюансы и ответить на ключевые вопросы, уточнил он.

Ранее ЦИК Украины назвал оптимальный срок для подготовки выборов.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами