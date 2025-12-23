Экс-депутат Рады назвал условия для демократических выборов на Украине

Килинкаров: нужно дать право украинцам в России выбрать своего президента

Отстранение украинского лидера Владимира Зеленского от выборов, а также обеспечение прав голосования украинцев, проживающих вне Украины, являются главными условиями демократического электорального процесса в стране. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.

«Эти выборы можно провести только без Зеленского. В таком случае можно придать им какую-то легитимность. Действующий президент не участвует, он в стороне от этого процесса <…> открывается чистый лист, с которого стартуют все участники, и даже при несправедливых каких-то законах они имеют какие-то равные стартовые позиции», — отметил украинский политик.

По словам Килинкарова, отстранение Зеленского от электорального процесса является одним из условий проведения демократических выборов на Украине.

Вторым таким условием, считает экс-депутат Рады, должно стать обеспечение голосования тех украинцев, которые проживают за пределами Украины, в том числе и в России.

При этом, если не будут учтены голоса граждан Украины на территории РФ, Москва может не признать состоявшиеся выборы, указал Килинкаров.

В рамках предстоящего электорального процесса на Украине Зеленский будет решать вопрос о легитимации собственной власти, считает бывший депутат Рады. По словам Килинкарова, переизбрание украинского лидера – это вопрос личной безопасности Зеленского.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук отказался прогнозировать сроки и условия выборов на Украине, однако заметил, что разрабатываемый закон будет «одноразовым», для голосования в условиях конфликта.

Он подчеркнул, что 22 декабря подписал распоряжение и создал рабочую группу для подготовки законопроекта о выборах на территории республики во время боевых действий. Теперь рабочая группа должна проработать все нюансы и ответить на ключевые вопросы, уточнил он.

