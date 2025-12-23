На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Турция расширит систему контроля за судами на Черном море

Уралоглу: Турция расширит свою систему контроля судоходства на Черное море
Global Look Press

Турция планирует расширить действие системы контроля безопасности судоходства на Черное море. Об этом сообщил глава Минтранса республики Абдюлькадир Уралоглу в эфире телеканала NTV, передает ТАСС.

Турция прилагает серьезные усилия в сфере безопасности судоходства. Страна контролирует прохождение судов через все проливы, где работает турецкая система мониторинга судоходства как в проливе Дарданеллы, так и на Босфоре, отметил глава ведомства.

«И мы расширим услуги такого контроля с помощью радаров на весь район Мраморного моря. В наших планах распространить эту систему и на Черное море», — сказал Уралоглу.

В планах Турции начать срочное внедрение этой системы контроля в Восточном Средиземноморье, чтобы лучше «отслеживать ситуацию в районе от Мерсина до Кипра», добавил он.

На прошлой неделе турецкие власти приняли дополнительные меры защиты энергетических объектов в Черном море на фоне угроз от беспилотников.

Ранее в Турции депутаты подрались на заседании по бюджету.

