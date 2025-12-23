Турция расширит систему контроля за судами на Черном море

Уралоглу: Турция расширит свою систему контроля судоходства на Черное море

Турция планирует расширить действие системы контроля безопасности судоходства на Черное море. Об этом сообщил глава Минтранса республики Абдюлькадир Уралоглу в эфире телеканала NTV, передает ТАСС.

Турция прилагает серьезные усилия в сфере безопасности судоходства. Страна контролирует прохождение судов через все проливы, где работает турецкая система мониторинга судоходства как в проливе Дарданеллы, так и на Босфоре, отметил глава ведомства.

«И мы расширим услуги такого контроля с помощью радаров на весь район Мраморного моря. В наших планах распространить эту систему и на Черное море», — сказал Уралоглу.

В планах Турции начать срочное внедрение этой системы контроля в Восточном Средиземноморье, чтобы лучше «отслеживать ситуацию в районе от Мерсина до Кипра», добавил он.

На прошлой неделе турецкие власти приняли дополнительные меры защиты энергетических объектов в Черном море на фоне угроз от беспилотников.

Ранее в Турции депутаты подрались на заседании по бюджету.