Глава МИД ФРГ призвал быть готовым к «нападению» России на НАТО

Глава МИД ФРГ Вадефуль посоветовал готовиться к «нападению» России на НАТО
Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, комментируя вероятность «нападения» России на страны НАТО в случае мира на Украине, ушел от прямого ответа на вопрос, но посоветовал «быть готовым к такому развитию событий». Об этом сообщает Die Zeit.

«Наш анализ заключается и останется в ближайшем будущем в том, что мы можем получить безопасность в Европе только как безопасность от России. Безопасность можно достичь только с позиции силы, единства в альянсе и обороноспособности вооруженных сил», — заявил Вадефуль.

При этом глава министерства обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Zeit отверг сценарий якобы возможного нападения России на страны НАТО. Писториус полагает, что российское руководство «не стремится вести полномасштабную войну против Североатлантического альянса».

При этом он не исключил, что РФ якобы хочет разрушить альянс изнутри, поставив под сомнение его единство. Стратегически, по мнению министра, Москва также заинтересована в том, чтобы «заставить США отступить» с Европейского континента.

Ранее Рябков призвал не поддаваться на «дешевые провокации» Запада о войне с Россией.

