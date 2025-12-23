На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач избил пациента за просьбу говорить вежливее и попал на видео

Daily Mail: в Индии врач избил пациента после просьбы говорить вежливее
true
true
true

Врач в Индии избил пациента за просьбу говорить с ним вежливее, пишет Daily Mail.

Пострадавшим оказался Арджун Панвар, который обратился в больницу для прохождения обследований. По его словам, после проведения бронхоскопии у него возникли серьезные проблемы с дыханием, и он лег на больничную койку в другом отделении.

Панвар утверждает, что врач начал разговаривать с ним в грубой форме без объяснения причин. Конфликт обострился после того, как пациент попросил общаться с ним уважительно.

«Я только что перенес бронхоскопию и с трудом дышал. Когда я попросил кислород, врач усомнился в том, что мне вообще нужна госпитализация», — рассказал пациент.

По его словам, после замечания о тоне общения врач стал вести себя агрессивно и начал его бить.

На видеозаписи, которая быстро распространилась в социальных сетях, видно, как медицинский работник несколько раз наносит удары пациенту, в то время как тот пытается закрыться и защититься.

После публикации видео у здания больницы собралась толпа людей, требовавших привлечь врача к ответственности. Медицинский суперинтендант больницы доктор Рахул Рао сообщил, что внутреннее расследование уже начато и в ближайшее время будет подготовлен официальный отчет. Также, по его словам, в полицию подано заявление в отношении обвиняемого врача.

Ранее в Индии женщина так вывихнула челюсть, что ее не смогли сомкнуть даже врачи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами