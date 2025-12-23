Врач избил пациента за просьбу говорить вежливее и попал на видео

Врач в Индии избил пациента за просьбу говорить с ним вежливее, пишет Daily Mail.

Пострадавшим оказался Арджун Панвар, который обратился в больницу для прохождения обследований. По его словам, после проведения бронхоскопии у него возникли серьезные проблемы с дыханием, и он лег на больничную койку в другом отделении.

Панвар утверждает, что врач начал разговаривать с ним в грубой форме без объяснения причин. Конфликт обострился после того, как пациент попросил общаться с ним уважительно.

«Я только что перенес бронхоскопию и с трудом дышал. Когда я попросил кислород, врач усомнился в том, что мне вообще нужна госпитализация», — рассказал пациент.

По его словам, после замечания о тоне общения врач стал вести себя агрессивно и начал его бить.

На видеозаписи, которая быстро распространилась в социальных сетях, видно, как медицинский работник несколько раз наносит удары пациенту, в то время как тот пытается закрыться и защититься.

После публикации видео у здания больницы собралась толпа людей, требовавших привлечь врача к ответственности. Медицинский суперинтендант больницы доктор Рахул Рао сообщил, что внутреннее расследование уже начато и в ближайшее время будет подготовлен официальный отчет. Также, по его словам, в полицию подано заявление в отношении обвиняемого врача.

