Мэру Крымска вменяют незаконное распоряжение участком

РИА: Будагову вменяют незаконное распоряжение землей в 120 млн рублей
true
true
true
close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Мэру Крымска Янису Будагову вменяется незаконное распоряжение участком в 120 млн рублей, он связан с делом бывшего главы Крымского района Сергея Леся. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Это дело вытекает из дела Леся. При его участии в интересах Леся в собственность подконтрольных Лесю лиц выведен земельный участок стоимостью 120 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

О задержании мэра Крымска стало известно 23 декабря. Будагов работал в сельской администрации в должности заместителя главы, а в 2009 году стал главой администрации села Киевского. В 2022 году он стал главой Крымска.

До этого в Краснодарском крае арестовали главу Крымского района Кубани Сергея Леся по подозрению в хищении государственных участков на сумму 2 млрд рублей. По данным следствия, в период с января по март 2024 года фигурант велел своему подчиненному заключать с другим лицом договоры купли-продажи земли на льготных условиях — без торгов и по заниженной цене, в сравнении с рыночной. Позднее суд по иску Генпрокуратуры изъял имущество экс-чиновника. В доход государства в качестве эквивалента за отчужденное имущество также взысканы денежные средства в размере более 70 млн рублей.

Ранее стало известно, что Лесь пытался увезти от силовиков золотые костыли.

