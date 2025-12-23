Гарри Каспарова заочно арестовали

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал шахматиста Гарри Каспарова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает РИА Новости.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в суде.

Отмечается, что шахматист арестован по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Санкции статьи предполагают лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

В июне Bloomberg сообщил, что Каспаров может быть причастен к подготовке государственного переворота в Южном Судане. По данным агентства, шахматист познакомил южносуданского оппозиционера Питера Аджака с финансистом с Уолл-стрит Робертом Граньери. После этой встречи Граньери якобы выделил $7 млн на закупку стрелкового оружия, гранат и переносных зенитных ракетных комплексов, которые могли быть использованы для смены власти в стране.

Сам Каспаров отрицал свою причастность к заговору. Он заявил, что посвятил большую часть жизни защите гражданских прав и продвижению демократии по всему миру.

Ранее опрос показал, что больше половины россиян связывают иноагентство с предательством и работой на другую страну.