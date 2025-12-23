На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Челябинец устроил скандал на утреннике в детсаду из-за конфет

В Челябинске мужчина устроил скандал в детсаду из-за конфет и попал на видео
В Челябинске отец, возмущенный тем, что его сыну не вручили новогодний подарок во время утренника в детском саду, накричал на воспитателей и устроил скандал. Об этом сообщается в Telegram-канале «АЧН».

Инцидент произошел в детском саду на улице Александра Шмакова. По свидетельствам очевидцев, на празднике детям должны были вручить сладкие подарки. Однако одному из ребят подарок не достался сразу на самом утреннике — его выдали позже, уже в группе.

Это спровоцировало бурную реакцию отца мальчика. По словам свидетелей, мужчина начал кричать на воспитателей и других родителей, истерика продолжилась и в раздевалке группы. Возмущенный отец заявил, что верил в Деда Мороза и хотел, чтобы его ребенок тоже верил, а происходящее, по его мнению, рушило эту веру.

Испуганные родители поспешили быстрее увезти детей, а сам скандалист, по словам очевидцев, отказывался извиняться, толкался и продолжал кричать.

Ранее в Нижневартовске раскритиковали гигантских Деда Мороза и Снегурочку без лица.

