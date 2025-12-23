На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Больно видеть»: что расстраивает вратаря «Авангарда» Серебрякова

Вратарь Серебряков: больно видеть, как турниры проходят без сборной России
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Отстранение сборной России по хоккею от участия в международных соревнованиях является болезненным. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил вратарь омского «Авангарда» Никита Серебряков, признавшись, что надеется сыграть за национальную команду на больших турнирах.

«Я бы очень этого хотел. Каждый спортсмен хочет прославлять свою страну. И больно видеть, как каждый год нас не допускают, как турниры проходят без нас. Конечно, хотел бы поиграть за сборную России на крупных соревнованиях и сделать все, чтобы их выиграть», — заявил Серебряков.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Выступить на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии российские хоккеисты также не смогут. При этом глава организации Люк Тардиф заявил, что в январе может быть принято решений относительно возможного допуска юношей.

11 декабря МОК рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. Международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

Ранее Фетисов объяснил позицию о статусе российского хоккея.

