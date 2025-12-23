Экс-депутат Рады ответил на вопрос о следующем президенте Украины

Следующий президент Украины будет поставлен на свой пост представителями Соединенных Штатов, этот политик будет заниматься вопросами восстановления страны, а не ведением конфликта с Россией. Об этом «Газете.Ru» заявил экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров.

«Фамилию я называть не буду. Такие люди, безусловно, на Украине есть. Это будет человек, который будет иметь право на Украине выступать с точки зрения мира, урегулирования этого конфликта. Его никто не будет трогать руками, он будет под защитой, условно говоря, американцев», — подчеркнул Килинкаров, отвечая на вопрос о следующем президенте Украины.

Украинский политик особенно отметил, что американцы намерены ставить «своего человека» на пост нового президента Украины.

«Организуют встречу в Овальном кабинете, где (президент США Дональд. – «Газета.Ru») Трамп стряхнет перхоть с его пиджака и скажет: «Отличный парень», — заявил Килинкаров.

При этом он не исключил, что следующим президентом может стать и представительница женского пола.

Новый украинский лидер, с точки зрения бывшего депутата Рады, должен будет заниматься вопросами восстановления Украины после конфликта и укреплением суверенитета страны в новых границах.

Ориентироваться на разговоры о том, что президентом может стать экс-главком ВСУ Валерий Залужный или глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, не стоит, подчеркнул собеседник, так как они – «кандидаты войны», а Украине нужен политик, занимающийся социально-экономическим восстановлением.

«Нужны будут люди, которые разбираются в экономике, в энергетике. Те, которые что-то понимают в вопросах восстановления страны, имеют какое-то доверие и авторитет среди западных партнеров», — подытожил Килинкаров.

14 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов провести выборы в стране, но с условием обеспечения безопасности голосования.

Президент России Владимир Путин на прямой линии 19 декабря отметил, что проживающие в России 5–10 млн украинцев должны иметь право проголосовать на выборах, а также заявил, что Россия «готова подумать» над обеспечением безопасности на время выборов и отказе от ударов вглубь территории в день голосования.

