Китайские туристы спасли российский въездной туризм от провала

В России на протяжении всего года въездной туризм снижался или стагнировал, прогнозы о росте турпотока на 10-20% не оправдались. Однако введение безвизового режима с Китаем в третьем квартале позволило улучшить показатели, рассказала в пресс-центре НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Турпоток не демонстрировал позитивных результатов в течение всего года, пока не было принято решение о введении безвизового режима с КНР – это стало хорошей стимуляцией для улучшения статистики, отметила эксперт.

«До конца сентября мы ожидали снижения практически по всем направлениям, но ситуация переломила новость о введении безвизового режима с Китаем и Саудовской Аравией. Это стало приятным сюрпризом», — подчеркнула Ломидзе.

Во второй половине последнего квартала турпоток заметно вырос, и, хотя в оставшиеся месяцы восстановиться для полного перелома тенденции он уже не успел, динамика отмечается неплохая, добавила специалист. По ее словам, предварительно этот показатель либо останется на уровне прошлого года, либо продемонстрирует рост, но не более, чем на 4-5%.

«Эта динамика достигается за счет китайских туристов», — заключила эксперт.

До этого вице-президент АТОР Александр Курносов отмечал, что введение безвизового режима с Китаем вряд ли значительно увеличит турпоток в Россию, так как выездной отдых граждан этой страны находится под контролем правительства. В среднем за год РФ посещают порядка миллиона китайцев, сейчас, по его словам, наблюдается тренд на снижение этого показателя. В 2024 году в России побывали 1,1 млн граждан Китая, а в этом году число туристов сократилось примерно на 10%, отмечал Курносов.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем нужен безвиз для китайцев.