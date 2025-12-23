На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Китайские туристы спасли российский въездной туризм от провала

АТОР: безвиз с Китаем помог улучшить показатели въездного туризма в России
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

В России на протяжении всего года въездной туризм снижался или стагнировал, прогнозы о росте турпотока на 10-20% не оправдались. Однако введение безвизового режима с Китаем в третьем квартале позволило улучшить показатели, рассказала в пресс-центре НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Турпоток не демонстрировал позитивных результатов в течение всего года, пока не было принято решение о введении безвизового режима с КНР – это стало хорошей стимуляцией для улучшения статистики, отметила эксперт.

«До конца сентября мы ожидали снижения практически по всем направлениям, но ситуация переломила новость о введении безвизового режима с Китаем и Саудовской Аравией. Это стало приятным сюрпризом», — подчеркнула Ломидзе.

Во второй половине последнего квартала турпоток заметно вырос, и, хотя в оставшиеся месяцы восстановиться для полного перелома тенденции он уже не успел, динамика отмечается неплохая, добавила специалист. По ее словам, предварительно этот показатель либо останется на уровне прошлого года, либо продемонстрирует рост, но не более, чем на 4-5%.

«Эта динамика достигается за счет китайских туристов», — заключила эксперт.

До этого вице-президент АТОР Александр Курносов отмечал, что введение безвизового режима с Китаем вряд ли значительно увеличит турпоток в Россию, так как выездной отдых граждан этой страны находится под контролем правительства. В среднем за год РФ посещают порядка миллиона китайцев, сейчас, по его словам, наблюдается тренд на снижение этого показателя. В 2024 году в России побывали 1,1 млн граждан Китая, а в этом году число туристов сократилось примерно на 10%, отмечал Курносов.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем нужен безвиз для китайцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами