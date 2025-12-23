Журналист оценил вероятность военного конфликта между РФ и Европой в ближайшие годы

Журналист Шевченко: военный конфликт не нужен ни РФ, ни ЕС

Журналист Максим Шевченко в эфире Tsargrad.tv оценил вероятность военного конфликта между Россией и Европой в ближайшие годы. По его мнению, шансы избежать противостояния есть, поскольку в Европейском союзе (ЕС) начал «проклевываться» здравый смысл.

В качестве примера обозреватель привел недавнее выступление премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, в ходе которого он заявил о недопустимости конфискации российских активов, а также о том, что Брюссель не находится в состоянии войны с Москвой.

«То есть Европа не хочет никакой войны с Россией. Он (Вевер. — «Газета.Ru») несколько раз подчеркнул, что мы, мол, не находимся в состоянии войны с Россией. Да, есть конфликт, есть нерешенные вопросы», — отметил Шевченко.

19 декабря лидеры Евросоюза согласовали финансирование Украины до €90 млрд в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета блока. Помощь будет оформлена в виде беспроцентного кредита. Идея задействовать замороженные российские активы для прямого финансирования Киева в итоговое решение включена не была.

Позднее Вевер назвал отказ от изъятия резервов России победой международного права. По его словам, ЕС удалось избежать прецедента, который подорвал бы правовую определенность во всем мире.

Ранее в Европарламенте заявили, что у ЕС нет денег на бесконечное финансирование Киева.