Пьяного мужчину обстреляли на северо-востоке Москвы

На севере-востоке Москвы неизвестный выстрелил в пьяного мужчину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России по Москве.

Происшествие произошло 24 августа на проспекте Мира, 167а.

«Около магазина «Продукты», неизвестный в ходе конфликта с пострадавшим из неустановленного оружия причинил ему указанные ранения, а затем скрылся», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что пьяный мужчина 1985 года рождения был доставлен в больницу от подъезда №3 дома 3 корпус 1 по улице Докукина. У пострадавшего проникающее травматическое ранение правой половины груди, огнестрельные травматические ранения лобной области, левого локтевого сустава и бедра. Он находится в реанимации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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