Таксист опоил клофелином и ограбил мужчину на 810 тыс. рублей в Москве

В Москве таксист ограбил пассажира, напоив его водой с клофелином. Об этом сообщает РЕН.

Инцидент произошел 2 августа в районе улицы Кузнецкий мост. 46-летний житель Ульяновска ехал в такси и попросил у водителя воды. Отпив из бутылки, мужчина перестал понимать происходящее. Он очнулся на лавочке в Кузьминском лесопарке и обнаружил, что у него пропали часы за 600 тысяч рублей, золотая цепочка за 175 тысяч рублей и кошелек с несколькими купюрами и банковскими картами. Позже выяснилось, что с карт были украдены деньги.

Общий материальный ущерб составил более 810 тысяч рублей. Предположительно, таксист опоил пассажира клофелином.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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