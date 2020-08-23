Таксист опоил клофелином и ограбил мужчину на 810 тыс. рублей в Москве
В Москве таксист ограбил пассажира, напоив его водой с клофелином. Об этом сообщает РЕН.
Инцидент произошел 2 августа в районе улицы Кузнецкий мост. 46-летний житель Ульяновска ехал в такси и попросил у водителя воды. Отпив из бутылки, мужчина перестал понимать происходящее. Он очнулся на лавочке в Кузьминском лесопарке и обнаружил, что у него пропали часы за 600 тысяч рублей, золотая цепочка за 175 тысяч рублей и кошелек с несколькими купюрами и банковскими картами. Позже выяснилось, что с карт были украдены деньги.
Общий материальный ущерб составил более 810 тысяч рублей. Предположительно, таксист опоил пассажира клофелином.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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