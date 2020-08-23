За сутки в мире выявлено свыше 275 тысяч случаев COVID-19

За последние сутки в мире зафиксировано 275 499 случаев коронавируса нового типа. Об этом сообщает сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Таким образом, число случаев COVID-19 увеличилось до 22 812 491.

По данным организации, за последние 24 часа скончались 5926 пациентов с COVID-19. Общее число смертельных исходов увеличилось до 795 132.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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