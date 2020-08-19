Власти белорусского Гродно согласились выполнить требования Тихановской

Администрация белорусского города Гродно разрешила провести массовые акций на площадях Ленина и Советской, тем самым согласившись выполнить требование кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом говорится в сообщении на сайте городских властей.

Также администрация позволит представителям «демократической общественности Гродно, профсоюзов, политических партий» выступить в эфире телеканала «Гродно Плюс».

Кроме того, администрация пообещала провести разбирательства касательно жалоб о получении травм на акциях протеста и не принимать административных мер в отношении работников предприятий, которые хотят участвовать в протестах.

«Задержанные за участие в несанкционированных массовых мероприятиях граждане освобождены», — говорится в сообщении.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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