Калининградец устроил поножовщину из-за шумящих соседей

В Калининграде задержали мужчину, который угрожал убийством соседям и напал на них. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по региону.

«В вечернее время в квартиру, где проживала семейная пара с двумя несовершеннолетними детьми, позвонил мужчина, назвавшийся соседом по дому. Агрессивно настроенный гость стал кричать, что соседи шумно себя ведут и мешают ему отдыхать», — рассказали в ведомстве.

В ответ на просьбу успокоиться и прояснить, что случилось, мужчина начал размахивать ножами. Он нанес ранения хозяину квартиры, его супруге и двум детям.

Полицейские задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Пострадавшие обратились в больницу. После установления экспертизой степени вреда их здоровью будет принято решение о возбуждении также уголовного дела за нанесение телесных повреждений.

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