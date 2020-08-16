У журналистов пула Мишустина заподозрили COVID-19

У нескольких журналистов, которые сопровождают премьер-министра России Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, на этапе тестирования были выявлены положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря главы кабмина Бориса Белякова.

По его словам, они были изолированы и в настоящее время находятся под наблюдением врачей.

«Им оказывается всестороннее содействие», — сказал Беляков.

Он отметил, что случившееся не отразится на графике рабочей поездки Мишустина.

Как было известно ранее, минувшей весной Мишустин перенес коронавирус нового типа.