Около 2 тысяч врачей пострадали при взрыве в Бейруте

Около двух тысяч врачей пострадали при взрыве в порту Бейрута, заявил глава городского профсоюза медработников Шараф Абу Шараф. Об этом пишет ТАСС.

«По меньшей мере 2 тыс. ливанских врачей получили ранения и лишились работы, их частные клиники разрушены взрывной волной», — сказал Абу Шараф.

Также примерно половине из крупных больниц в Бейруте нужна срочная финансовая помощь. Глава профсоюза добавил, что потерявшие работу врачи пытаются найти места за рубежом, что вызывает отток специалистов.

4 августа в порту в ливанском городе Бейрут случился мощный взрыв. В результате трагедии оказались ранены более 5 тысяч человек, более 300 тысяч остались без крова.

По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

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