Источник рассказал о готовящейся забастовке Минского метрополитена

Сотрудники Минского метрополитена планируют провести забастовку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на одного из сотрудников предприятий.

По его словам, забастовка пройдет 14 августа.

«Забастовка будет, но само метро сегодня работать будет», — отметил источник.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.

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