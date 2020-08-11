В центре Бреста наблюдаются столкновения протестующих с ОМОНом

В центре Бреста начались стычки между протестующими и бойцами ОМОНа. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Издание выложило кадры, на которых можно увидеть столкновения ОМОНа и митингующих. Так, в ролике показано, как один из демонстрантов кидается на щиты, а другой распыляет газ. В ответ на это силовики используют дубинки.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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