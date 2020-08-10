Белорусский СК возбудил 21 уголовное дело о массовых беспорядках в стране
Следственный комитет Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков в республике, по подозрению в участии задержаны более 80 протестующих, говорится на сайте ведомства.
«Всего территориальными подразделениями Следственного комитета возбуждено 21 уголовное дело по вышеуказанным фактам в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Пинске, Полоцке, Жлобине, Лиде, Солигорске, Бобруйске, Слониме, Волковыске», — заявили в СК.
В ведомстве отметили, что санкции по некоторым статьям предусматривают до 15 лет лишения свободы.
По информации комитета, большинство задержанных — молодые люди от 20 до 25.
Часть из них находились под действием наркотиков, полагают следователи.
Выборы президента республики прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция и внутренние войска республики применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
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