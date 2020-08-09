Около 20 машин скорой помощи проследовали к месту митинга в Минске
Около 20 машин скорой помощи проследовали к месту массовых столкновений сил правопорядка с протестующими в центре Минска, передает ТАСС.
Корреспондент агентства рассказал, что милиция продолжает разгонять протестующих, продолжая активно использовать спецсредства. В районе стелы находятся несколько сотен оппозиционеров.
Ранее сообщалось, что силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ против протестующих. К месту столкновений прибыли подразделения внутренних войск страны, десятки специальных машин и автозаков.
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По первым данным exit poll, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набирает 79,7%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.
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