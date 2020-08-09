Около 20 машин скорой помощи проследовали к месту митинга в Минске

Около 20 машин скорой помощи проследовали к месту массовых столкновений сил правопорядка с протестующими в центре Минска, передает ТАСС.

Корреспондент агентства рассказал, что милиция продолжает разгонять протестующих, продолжая активно использовать спецсредства. В районе стелы находятся несколько сотен оппозиционеров.

Ранее сообщалось, что силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ против протестующих. К месту столкновений прибыли подразделения внутренних войск страны, десятки специальных машин и автозаков.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По первым данным exit poll, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набирает 79,7%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На акции протеста в Минске милиция применила светошумовые гранаты

— Милиция применила слезоточивый газ против протестующих в Минске и Гродно

— К месту протестов в Минске прибыли подразделения внутренних войск страны