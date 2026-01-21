Размер шрифта
В Зауралье девочка попала в больницу после нападения собак

В Зауралье собаки напали на семилетнюю девочку
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Семилетняя девочка из Зауралья пострадала во время нападения собак. Об этом сообщает 45.ru со ссылкой на местных жителей.

Инцидент произошел в селе Садовое Кетовского округа. По словам людей, четыре собаки проявили агрессию к ребенку и искусали, после чего скрылись.

«Убежали в сторону построек. Собаки большие, одна даже в ошейнике. Белая большая, овчарка и две темных поменьше», – сообщается в публикации.

Как рассказала мать несовершеннолетней, девочке «ногу разорвали».

Информацию о нападении подтвердили в администрации округа. Там рассказали, что девочка в больнице, ей оказывают необходимую помощь. Представители администрации также заявили, что правоохранители выясняют, есть ли у животных хозяин. Если собаки бездомные, их отловят.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. Сотрудники СК выезжали на место и проводили необходимые мероприятия.

Ранее в Татарстане стая собак отгрызла мужчине часть ноги.

