В Зауралье девочка попала в больницу после нападения собак

Семилетняя девочка из Зауралья пострадала во время нападения собак. Об этом сообщает 45.ru со ссылкой на местных жителей.

Инцидент произошел в селе Садовое Кетовского округа. По словам людей, четыре собаки проявили агрессию к ребенку и искусали, после чего скрылись.

«Убежали в сторону построек. Собаки большие, одна даже в ошейнике. Белая большая, овчарка и две темных поменьше», – сообщается в публикации.

Как рассказала мать несовершеннолетней, девочке «ногу разорвали».

Информацию о нападении подтвердили в администрации округа. Там рассказали, что девочка в больнице, ей оказывают необходимую помощь. Представители администрации также заявили, что правоохранители выясняют, есть ли у животных хозяин. Если собаки бездомные, их отловят.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. Сотрудники СК выезжали на место и проводили необходимые мероприятия.

Ранее в Татарстане стая собак отгрызла мужчине часть ноги.