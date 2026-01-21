В РФ оценили «торговую базуку» Евросоюза против США

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал в своем аккаунте в соцсети X намерение Евросоюза использовать «торговую базуку» против США.

Дмитриев предположил, что страны ЕС таким образом хотят получить одобрение бывшего президента США Джо Байдена.

«Отважные члены ЕС хотят «обрушить ... торговую базуку» на США — они хотят, чтобы Байден ими гордился», — поделился он.

После заявлений Трампа о желании захватить Гренландию главы нескольких стран ЕС отправили своих офицеров на остров в рамках совместной разведывательной миссии НАТО.

Президент США в ответ пригрозил ввести с 1 февраля 2026 года 10%-е пошлины против стран-участников миссии, причем с 1 июня пошлины должны повыситься уже до 25%. Отменить пошлины Трамп пообещал после покупки Гренландии США. Кроме того, Трамп пригрозил ввести пошлины в размере 200% на французское вино и шампанское из-за несогласия президента страны Эммануэля Макрона вступать в «Совет мира».

СМИ написали, что Евросоюз планирует в ответ ввести против Вашингтона пошлины на сумму €93 млрд или же ограничить доступ компаниям из США к европейскому рынку. Издание Politico сообщило, что у ЕС есть и другие варианты ответа, в том числе так называемая «торговая базука» или «китайская карта». По информации Bloomberg, европейские инвесторы также рассматривают вариант использования американских акций и облигаций США на сумму более $10 трлн.

Ранее в США заявили о бессилии Европы в конфликте с Трампом.