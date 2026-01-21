Глава МИД Финляндии пожаловалась на снижение внимания к Украине

Глава МИД Финляндии Валтонен недовольна, что в Давосе мало обсуждают Украину

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен посетовала, что тема урегулирования конфликта Украины и России почти не обсуждается на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Ее слова приводит газета Iltalehti.

По ее словам, притязания Соединенных Штатов на Гренландию создали перспективу для смены повестки, поэтому Украина ушла из фокуса внимания.

«Это не риск, это реальность. Это, признаюсь, немного раздражает. Я приехала сюда, в Давос, чтобы обсудить Украину и, прежде всего, как восстановить мир в Европе», — сказала Валтонен.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что обеспокоен смещением фокуса внимания с Украины на Гренландию на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа.

«Я обеспокоен любым расфокусом во время полномасштабной войны. Но я не считаю, что это взаимозаменители. То есть у нас полномасштабная война. И у нас есть конкретный агрессор», — заявил Зеленский.

Ранее экс-нардеп заявил, что конфликт на Украине отошел на второй план.