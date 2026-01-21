Володин предложил разрешить россиянам блокировать платежи в играх

В Госдуме обсуждают возможность разрешить гражданам устанавливать добровольный самозапрет на платежи в компьютерных играх. Об этом сообщил в MAX председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, такая мера позволит защитить людей от противоправных действий и уберечь подростков от чрезмерных трат в онлайн-играх, в том числе под влиянием мошенников. Володин сослался на данные МВД, согласно которым за 10 месяцев 2025 года было зафиксировано около 1000 преступлений против собственности, совершенных в игровых онлайн-сообществах. Как правило, речь идет о хищении денег в результате мошеннических схем и краже виртуального имущества.

Спикер Госдумы отметил, что чаще всего потерпевшими становятся несовершеннолетние. По оценкам экспертов, совокупный ущерб от киберпреступлений против детей превышает 850 млн рублей, при этом более половины краж совершается через игровые платформы.

С инициативой внедрить механизм добровольного самозапрета на внутриигровые платежи выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин. Они направили соответствующее предложение в Министерство цифрового развития.

Авторы инициативы указали, что в российском законодательстве сейчас отсутствует специализированное регулирование сферы видеоигр, включая вопросы микроплатежей. По их мнению, недостаточный контроль за внутриигровыми покупками может способствовать формированию зависимости у детей и подростков, а также приводить к неконтролируемым финансовым расходам.

