СМИ сообщили об отказе большинства стран ЕС войти в «Совет мира»

FT: большинство стран ЕС отказались войти в Совет мира Трампа
Nathan Howard/Reuters

Большинство стран Евросоюза отклонили приглашение США войти в состав «Совета мира», опасаясь, что новый орган оттеснит на второй план ООН как форум для урегулирования глобальных конфликтов. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Большинство стран Евросоюза отклонили эти приглашения (вступить в «Совет мира» по Газе — прим.ред.)», — говорится в материале.

Кроме того, по утверждению источников, у лидеров европейских стран вызвало опасения приглашение в структуру президента России Владимира Путина.

16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира». Для участия в работе «Совета мира» американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай.

Несмотря на то, что организация изначально называлась «Совет мира по Газе», позже стало известно, что полномочия нового международного органа выйдут за пределы палестинского анклава.

Европейские лидеры в свою очередь отнеслись к предложениям Трампа с большой долей скептицизма. Агентство Bloomberg сообщило, что страны Европы работают над изменением условий работы «Совета мира» и стремятся убедить арабские страны также воздействовать на Трампа для внесения корректировок. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп высказался о приглашении Путина в «Совет мира» по Газе.

