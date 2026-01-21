СМИ узнали о запросе Франции на проведение учений НАТО в Гренландии

Франция отправила запрос на проведение учений сил НАТО в Гренландии, а также выразила готовность к участию в них. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на канцелярию французского президента.

«Франция запросила учения НАТО в Гренландии и готова к участию», — говорится в публикации.

19 января глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен написала в X, что страны Европы и НАТО «твердо придерживаются» обязательства защищать суверенитет Гренландии и Дании и пообещала «встретить вызовы европейской солидарности со стойкостью и решимостью».

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены захватить принадлежащий Дании остров Гренландия для борьбы с Россией и Китаем в Арктике. Власти Гренландии и Дании выступили против присоединения острова к США, а европейские страны НАТО запустили совместную разведывательную миссию в Гренландии.

