Экс-советник Трампа раскрыл, чем обернется нападение на Гренландию для США

Экс-советник Болтон предрек политическое землетрясение при атаке на Гренландию
Global Look Press

Бывший советник президента Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что в случае применения силы против Гренландии в Соединенных Штатах произойдет политическое землетрясение. Его слова приводит CNN.

«Я думаю, что даже внутри Республиканской партии значительное усиление недовольства по этому поводу. И я думаю, что если бы Трамп действительно применил военную силу против Гренландии, в Соединенных Штатах произошло бы политическое землетрясение», — предположил Болтон.

При этом он заявил, что «в лучшие дни Трамп равнодушен к НАТО», в то время как его риторика вызывает недовольство в Североатлантическом альянсе. Экс-советник напомнил, что американский лидер в течение последних дней предупреждал, что может встать выбор между Гренландией и НАТО.

5 января 2026 года президент США заявил об амбициях американцев по захвату Гренландии для обеспечения своей нацбезопасности. Власти острова выступили против такого сценария, а европейские страны НАТО заявили о проведении совместной разведывательной миссии в Гренландии под названием «Арктическая выносливость».

В ответ Трамп пригрозил странам-участникам учений 10%-ми пошлинами, которые планируется ввести с 1 февраля 2026 года, с 1 июня их могут поднять их уже до 25%. Страны Евросоюза же рассматривают возможность принятия ответных мер.

Ранее экс-генсек НАТО заявил, что время льстить Трампу прошло.

