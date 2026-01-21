Размер шрифта
Нетаньяху ответил на приглашение Трампа в «Совет мира» по Газе

Нетаньяху заявил, что принимает приглашение Трампа в «Совет мира» по газе
Evan Vucci/AP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что принимает приглашение президента США Дональда Трампа в «Совет мира» по сектору Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию политика.

«Премьер-министр ... Нетаньяху объявил, что принял приглашение президента США Дональда Трампа и войдет в состав «Совета мира», в который войдут мировые лидеры», --говорится в сообщении канцелярии.

21 января МИД Азербайджана сообщил, что страна также войдет в «Совет мира» по Газе.

Накануне президент США Дональд Трамп объяснил, почему пригласил главу российского государства Владимира Путина в «Совет мира» по сектору Газа.

Лидер США также прокомментировал сообщения о том, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен отклонить приглашение в «Совет мира». По словам Трампа, Макрон в совете «никому не нужен».

16 января Трамп объявил о формировании «Совета мира». Вашингтон пригласил более 60 мировых лидеров, включая Путина, принять участие в работе органа. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции рассказал, что российское руководство планирует контакты с США для уточнения деталей инициативы.

Ранее Лукашенко подписал документ о присоединении Белоруссии к «Совету мира».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27670939_rnd_2",
    "video_id": "record::f0bf703d-da88-4f07-aa7f-fa2cce7d1edc"
}
 
