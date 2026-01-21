Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Общество

Грач и Олимпиада: ЗАГС назвал редкие имена новорожденных в Москве

Грач, Фрол и Олимпиада вошли в список необычных имен года
Standret/Shutterstock/FOTODOM

Грач, Фрол, Лучезара и Олимпиада оказались в числе самых необычных имен, которые давали детям в Москве в 2025 году. Об этом сообщила РИА Новости начальник управления ЗАГС столицы Светлана Уханева.

По ее данным, среди редких мужских имен чаще всего встречались Прохор — это имя получили 14 новорожденных, Корней — 13, Лаврентий, Марс и Трофим — по 12 детей. Также в список попали Емельян, которого назвали девять раз, Фома и Харитон — по семь, Святогор — шесть, Мефодий — три. Имена Грач, Енисей и Тор выбрали по два раза, а Фрол и Ярополк — по одному.

Среди необычных женских имен, как уточнила Уханева, лидировала Маруся — 14 новорожденных. Далее следуют Океана — восемь, Емилия — шесть, Искра — четыре, Олимпия — три, Лира — два. По одному разу в столице зарегистрировали девочек с именами Евстолия, Енисея, Лучезара и Олимпиада.

Согласно данным, опубликованным на информационно-аналитическом портале «Реестр ЗАГС», в Москве в первые недели 2026 года самыми популярными именами для новорожденных стали Варвара и Михаил.

С начала года именем Варвара назвали 69 девочек, что вывело его на первое место среди женских имен. Следом идут Анна и Ева, а также Василиса и Мария, которые замкнули пятерку лидеров. Среди мальчиков чаще всего выбирали имя Михаил — так назвали 102 новорожденных. В топ также вошли Александр, Лев, Матвей и Иван.

Ранее стало известно, что в 2025 году мошенники чаще всего звонили Еленам и Александрам.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27670891_rnd_2",
    "video_id": "record::b9e6d1ae-3ddf-41f8-b451-ec91869b13d7"
}
 
Теперь вы знаете
ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+