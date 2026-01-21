Грач и Олимпиада: ЗАГС назвал редкие имена новорожденных в Москве

Грач, Фрол, Лучезара и Олимпиада оказались в числе самых необычных имен, которые давали детям в Москве в 2025 году. Об этом сообщила РИА Новости начальник управления ЗАГС столицы Светлана Уханева.

По ее данным, среди редких мужских имен чаще всего встречались Прохор — это имя получили 14 новорожденных, Корней — 13, Лаврентий, Марс и Трофим — по 12 детей. Также в список попали Емельян, которого назвали девять раз, Фома и Харитон — по семь, Святогор — шесть, Мефодий — три. Имена Грач, Енисей и Тор выбрали по два раза, а Фрол и Ярополк — по одному.

Среди необычных женских имен, как уточнила Уханева, лидировала Маруся — 14 новорожденных. Далее следуют Океана — восемь, Емилия — шесть, Искра — четыре, Олимпия — три, Лира — два. По одному разу в столице зарегистрировали девочек с именами Евстолия, Енисея, Лучезара и Олимпиада.

Согласно данным, опубликованным на информационно-аналитическом портале «Реестр ЗАГС», в Москве в первые недели 2026 года самыми популярными именами для новорожденных стали Варвара и Михаил.

С начала года именем Варвара назвали 69 девочек, что вывело его на первое место среди женских имен. Следом идут Анна и Ева, а также Василиса и Мария, которые замкнули пятерку лидеров. Среди мальчиков чаще всего выбирали имя Михаил — так назвали 102 новорожденных. В топ также вошли Александр, Лев, Матвей и Иван.

