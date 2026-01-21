Размер шрифта
Макрон прокомментировал слив Трампом их частной переписки

Макрон о сливе Трампом переписки: беру на себя ответственность за все, что делаю
Philippe Magoni/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал решение главы США Дональда Трампа обнародовать их частную переписку. Об этом сообщает BFMTV.

Накануне Трамп публично отказался от участия в предложенном Макроном саммите G7 с участием России и Украины после того, как опубликовал скриншот личной переписки с французском лидером.

«Я беру на себя ответственность за все, что делаю. Я привык быть последовательным в том, что говорю на публике, и в том, что делаю в частной жизни», — сказал Макрон во время разговора с журналистами на форуме в швейцарском Давосе.

При этом политик отказался отвечать на вопрос, считает ли он действия Трампа «невежливыми». Он лишь сказал, что оставляет за другими право оценить эту ситуацию.

Макрон добавил, что не будет встречаться с Трампом на полях Всемирного экономического форума, поскольку «для этого уже нет времени». Однако политик предположил, что сможет пообщаться с другими коллегами на полях саммита «Большой семерки».

«Европа должна сохранять спокойствие и твердость в отстаивании собственных интересов, в частности в экономической сфере, а также поддерживать партнеров, которые испытывают давление», — подчеркнул президент Франции.

Ранее на Западе заявили, что Трамп хотел причинить боль Макрону, обнародовав его сообщение.

